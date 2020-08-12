У білоруському місті Гродно військовий джип зіткнувся з автомобілем місцевих жителів. Всередині автівки перебувала сім’я: чоловік, його дружина і 5-річна донька. Зі слів очевидців, жінка була вся у крові, а на руках тримала дитину.

Дівчинка голосно кричала. Про інцидент пишуть у білоруських телеграм-каналах, там же публікують відео аварії, передає 24 канал.

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Очевидець ДТП зауважив, що побачив "мигалки" і вирішив звернути зі свого шляху та зрозуміти, що трапилося. Поруч побачив машину силовиків і розтрощену автівку. Всередині була залита кров’ю жінка. Вона тримала на руках 5-річну дитину.

Чоловік допоміг доправити їх до "швидкої". Жінка розповіла, що їх авто просто їхало вулицею, не сигналило, коли стався інцидент. Втім силовики після зіткнення заявили їм, що вони винні в аварії і забрали чоловіка в міліцію.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика 18+!

Аварія з силовиками у Гродно: відео

Зауважимо, що в інших містах Білорусі та й у столиці силовики взялися за автомобілістів. Вони провокують аварії, беруть на таран автівки, розбивають в них вікна.

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Вочевидь, це відповідь на спроби власників автомобілів захистити протестувальників. Приміром, під час протестів 10 серпня саме власники авто намагалися відтіснити ОМОНівців від протестувальників. Окрім того, вони голосно сигналили, скликаючи на протест більше людей та дезорієнтуючи силовиків.

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