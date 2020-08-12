В белорусском городе Гродно военный джип столкнулся с автомобилем местных жителей. Внутри машины находилась семья: муж, его жена и 5-летняя дочь. По словам очевидцев, женщина была вся в крови, а на руках держала ребенка.

Девочка громко кричала. Об инциденте пишут в белорусских телеграмм-каналах, там же публикуют видео аварии, передает 24 канал .

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Очевидец ДТП заметил, что увидел "мигалки" и решил свернуть со своего пути и понять, что случилось. Рядом увидел машину силовиков и разбитый автомобиль. Внутри была женщина в крови. Она держала на руках 5-летнего ребенка.

Мужчина помог доставить их в больницу. Женщина рассказала, что их авто просто ехало по улице, они не сигналили. И тут – в один миг произошел инцидент. С иловики после столкновения заявили им, что они – виновники аварии и забрали мужа в милицию.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика 18+!

Авария с силовиками в Гродно: видео

Заметим, что в других городах Беларуси и в столице силовики взялись за автомобилистов. Они провоцируют аварии, берут на таран машины, разбивают в них окна.

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Очевидно, это ответ на попытки владельцев автомобилей защитить протестующих. Например, во время протестов 10 августа именно владельцы авто пытались оттеснить ОМОНовцев от протестующих.

Кроме того, они громко сигналили, созывая на протест больше людей.

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