На севере Франции вводят комендантский час из-за протестов
3 июля 2023, 06:26Читати новину українською
Источник:Social Bites
На севере Франции в 10 коммунах был введен комендантский час. Это связано с протестами.
Время начала комендантского часа колеблется с 20:00 до 22:00. К тому же он действует в некоторых пригородах Парижа.
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Комендантский час во Франции
Так, комендантский час из-за протестов будет действовать в Лилле, Денане, Круа, Рубе и некоторых других городах. Время начала колеблется с 20:00 до 22:00.
В зависимости от коммуны, ограничения могут распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних.
Отмечается, что комендантский час также действует в некоторых пригородах Парижа.
Массовые протесты во Франции: что известно
- В конце июня во Франции правоохранители застрелили 17-летнего подростка Нахеля. Один из офицеров выстрелил парню прямо в грудь, нанеся ему травмы, не совместимые с жизнью. Правоохранитель пытался оправдать свои действия. Мол, ребенок отказался подчиниться его приказам.
- После этого вспыхнули протесты.
- Правоохранители сообщали, что за время протестов всего зарегистрировали более 2500 пожаров на дорогах. К тому же сгорело более 1300 автомобилей.
- Мятежники 2 июля атаковали дом мэра города Л'Аи-ле-Роз. В частности, протестующие въехали в дом, когда там находились члены семьи городского головы. В результате ранения получили жена и ребенок мэра.
- 38-летнему полицейскому, застрелившему Нахеля, предъявили обвинение. Его заключили в тюрьму за умышленное убийство.
- Нахеля похоронили 1 июля. Он покоится на кладбище Мон-Валерьен в Нантере. Провожали его в последний путь мама, бабушка и несколько сотен небезразличных жителей.