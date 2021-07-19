Недовольные усилением ограничений: во Франции вандалы разбили центры вакцинации
Источник:BBC
Во Франции продолжаются массовые протесты усиления COVID-ограничений. Более того, люди уже не только мирным путем проявляют недовольство. Неизвестные вандалы разбили и ограбили 2 центра вакцинации. Это случилось 17 – 18 июля.
Разбили и затопили
Вандалы даже затопили один объект на юго-востоке Франции. Они сначала разбили помещение, а потом использовали пожарные шланги.
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Еще одну клинику на юго-западе страны наоборот подожгли.
Во Франции продолжаются протесты / Фото Getty images
Такой вандализм связали с протестами против ограничений, ведь граффити против вакцин нашли в одной из разрушенных клиник.
Французов не устраивают новые ограничения / Фото Getty images
Протесты во Франции: коротко
- Люди обвинили правительство президента Эммануэля Макрона в нарушении свободы, введя новые правила.
- Больше всего их возмущают обязательные прививки для медицинских работников и медицинские пропуска для доступа к большинству общественных мест.
- В субботу, 17 июля, более 100 тысяч человек вышли на улицы по всей Франции.
- Добавим, что власть Франция с 18 июля ужесточила правила въезда для непривитых туристов из ряда стран.