Недовольные усилением ограничений: во Франции вандалы разбили центры вакцинации

19 июля 2021 , 17:10
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Источник:

BBC

Во Франции продолжаются массовые протесты усиления COVID-ограничений. Более того, люди уже не только мирным путем проявляют недовольство. Неизвестные вандалы разбили и ограбили 2 центра вакцинации. Это случилось 17 – 18 июля.

Разбили и затопили

Вандалы даже затопили один объект на юго-востоке Франции. Они сначала разбили помещение, а потом использовали пожарные шланги.

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Еще одну клинику на юго-западе страны наоборот подожгли.


Во Франции продолжаются протесты / Фото Getty images

Такой вандализм связали с протестами против ограничений, ведь граффити против вакцин нашли в одной из разрушенных клиник.


Французов не устраивают новые ограничения / Фото Getty images

Протесты во Франции: коротко

  • Люди обвинили правительство президента Эммануэля Макрона в нарушении свободы, введя новые правила.
  • Больше всего их возмущают обязательные прививки для медицинских работников и медицинские пропуска для доступа к большинству общественных мест.
  • В субботу, 17 июля, более 100 тысяч человек вышли на улицы по всей Франции.
  • Добавим, что власть Франция с 18 июля ужесточила правила въезда для непривитых туристов из ряда стран.
Автор: Тетяна Пасічник