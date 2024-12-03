О такой позиции Зурабишвили рассказала Аста Скайсгирите – старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Что предлагает Литва для Зурабишвили

Естественно, что Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость, но на данный момент президент Зурабишвили очень ясно дала понять, что она будет стоять вместе со своим народом в Тбилиси,

– сообщила Асти Скайсгирите.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет пост после завершения срока своих полномочий, поскольку считает новоизбранный парламент нелегитимным и неспособным избрать нового президента.

В Тбилиси продолжаются масштабные протесты, сначала из-за несогласия с результатами парламентских выборов, а теперь – из-за решения правительства приостановить евроинтеграцию. Против грузин, которые вышли на улицы, применяют слезоточивый газ и водометы. Полиция уже арестовала сотни протестующих.