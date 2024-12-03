Про таку позицію Зурабішвілі розповіла Аста Скайсгіріте – старша радниця президента Литви Гітанаса Науседи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Delfi.

Дивіться також В українському МЗС закликали уряд Грузії припинити лякати людей міфічним "українським сценарієм"

Що пропонує Литва для Зурабішвілі

Безперечно, Литва надала б притулок, якби виникла така потреба, але наразі президентка Зурабішвілі дуже чітко дала зрозуміти, що вона стоятиме разом зі своїм народом у Тбілісі,

– повідомила Асти Скайсгіріте.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не залишить посаду після завершення терміну своїх повноважень, оскільки вважає новообраний парламент нелегітимним і нездатним обрати нового президента.

У Тбілісі тривають масштабні протести, спочатку через незгоду з результатами парламентських виборів, а тепер — через рішення уряду призупинити євроінтеграцію. Проти грузинів, які вийшли на вулиці, застосовують сльозогінний газ і водомети. Поліція вже заарештувала сотні протестувальників.