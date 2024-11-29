В МИД отреагировали на силовой разгон митинга в Грузии

В Грузии на акциях протеста против пророссийской власти силовики избили оппозиционеров. Украина осуждает насилие против мирных протестующих.

Украина резко критикует применение силы против мирного протеста в Тбилиси и призывает грузинские власти обеспечить гражданам право на мирные собрания, избегая любых провокаций и насилия. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на МИД Украины.

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Какая позиция у Украины относительно протестов в Грузии

По словам МИД, ухудшение политической ситуации в Грузии стало следствием многочисленных нарушений во время парламентских выборов 26 октября, которые должны быть тщательно расследованы, а все причастные – наказаны.

Решение грузинского правительства заморозить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года, как и силовые действия против протестующих, свидетельствуют об отступлении от демократического пути под влиянием Москвы. Это подтверждает и положительная реакция Кремля на такие шаги.

Украина призывает грузинское руководство прислушаться к воле большинства граждан, которые стремятся видеть свою страну частью объединенной демократической Европы, и вернуться к реализации реформ, необходимых для евроинтеграции.

Протесты в Грузии 29 ноября