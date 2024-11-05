"Путин х**ло": на митинге в Тбилиси "тепло" вспомнили президента России

В столице Грузии состоялся массовый протест в знак несогласия с результатами выборов. Митингующие резко высказались против пророссийской партии и Путина.

4 ноября в столице Грузии, Тбилиси, прошла масштабная акция протеста, в которой приняли участие тысячи людей. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о протесте, где вспомнили Путина

Протестующие вышли на улицы, выражая несогласие с результатами недавних парламентских выборов, где победила партия "Грузинская мечта", известная своими пророссийскими позициями.

Обратите внимание! Участники митинга также выражали общее недовольство усилением влияния России на политику страны.

Во время протеста демонстранты выкрикивали лозунги, направленные против президента России Владимира Путина, известные своей резкой антироссийской риторикой. Так на улицах Тбилиси можно было услышать знаменитое "Путин – х**ло".

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