Антипутинский пожар должен разрастаться, — Давидюк о протестах в Грузии

7 марта 2023 в Грузии состоялись массовые протесты направленные против деятельности правительства. Формальным поводом стало возмущение против принятия в первом чтении парламентом Грузии закона "об иностранных агентах", но потенциально эти протесты могут привести к более глобальным изменениям.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, в ЕС посылают четкий сигнал Грузии, что необходимо определяться с внешней политикой, а граждане поддерживают действия действующего правительства.

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Пора определяться

Николай Давидюк рассказал, что протесты в Грузии продемонстрировали разницу между правительством и населением, желающим напомнить властям, что 20% страны оккупированы Россией. При этом позиция правительства остается непонятной.

По словам политолога, правительство Грузии либо не понимает, что происходит, либо просто подыгрывает России.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон "об иностранных агентах", но, по словам Давидюка, в Грузии парламент может обойти вето президента. Николай Давыдюк уверен, что президент Грузии это понимает, и если бы она действительно поддерживала бы протестующих, присоединилась бы к ним.

В Грузии начинается "Революция достоинства"

Политолог отметил, что нынешняя ситуация в Грузии похожа на революцию в Украине в 2013-2014 годах.

Если в Украине мы это сделали в 2014 году, а Оранжевую революцию делали в 2004, они свою делали в 2003. Мы сейчас им передадим свою эстафетную палочку и поможем им сделать эти демократические преобразования,

– сказал Давидюк.

Политолог убежден, что эти протесты могут привести к вероятной смене власти, освобождению Михеила Саакашвили, а также к определенным процессам на Кавказе, которые откликнутся в Кремле.

Протесты в Грузии могут привести к смене власти: смотрите видео

Он вспомнил, что Грузия первой из постсоветских стран, кроме стран Балтии, сказала хоть какое-то слово против имперских амбиций России.

Николай Давидюк считает, что грузинам также надоело дерзкое поведение в Грузии россиян бежавших от мобилизации. По словам политолога, россияне только первые 3 дня вели себя более или менее адекватно, но потом у них снова начали проявляться наглые черты, и они потребовали от грузин обслуживания на русском.

На это московское жлобство и снобизм, которое зашло в чужой дом, грязные ноги закинуло на стол и сказало, чтобы их обслуживали, потому что они русские, приехали и привыкли здесь господствовать – они ответили на это протестами,

– сказал Давидюк.

Он отметил, что протесты по всем постсоветским странам могли бы повлечь за собой нестабильность региона и крах режима Путина.

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