После ареста протестующих избивали и пытали, – экс-министр обороны Грузии шокировал цифрой

В Грузии опубликовали официальные результаты "выборов", на которых победу одержал пророссийский политик, экс-футболист Михеил Кавелашвили. Это произошло на фоне масштабных протестов, к тому же впервые президента избирали не путем всенародного голосования, а решением коллегии избирателей.

Никто серьезно не воспринимает результаты голосования. Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр обороны Грузии Васил Сихарулидзе, добавив, что выборы в октябре 2024 года прошли с существенными нарушениями.

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Что происходит в Грузии

Все оппозиционные партии, которые прошли в парламент, бойкотируют это решение. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что результатов не признает и со своего поста не уйдет.

Пророссийская партия "Грузинская мечта", победившая на "выборах" собрала только своих представителей и назвала это парламентом. Европейские лидеры не признают его легитимность. Поэтому протесты на улицах Тбилиси продолжаются. Они происходят на фоне репрессий, которые применяет Бидзина Иванишвили и его окружение.

Около 500 человек арестовали, после этого многие из них подверглись пыткам. Называют приблизительную цифру 400 протестующих, которых жестоко избили. Также многих избили непосредственно во время митинга,

– рассказал экс-министр обороны Грузии.

Понятно, что так власть хочет запугать граждан, но это не удается. Ежедневно на улицы выходят десятки тысяч людей. Протесты продолжаются не только в столице, но и в большинстве городов Грузии.

Это что-то совсем другое, чем было когда-либо. На опубликованных видео видно, как жестоко ведут себя силовики. Людей, которые падали, – добивали. Есть информация, что потом их подвергали пыткам в следственных изоляторах.

Ежедневно становится известно о новых задержаниях, допросах. Но, я думаю, что мы все сплотимся и выиграем эту борьбу. Потому что другого выхода у нас нет,

– подчеркнул Васил Сихарулидзе.

Он добавил, что таким политическим террором грузин хотят напугать. Есть большие проблемы с допуском правозащитников к арестованным, никаких процедур полиция не придерживается, поэтому ситуация очень тяжелая. Несмотря на это, люди все равно выходят на улицы.