Разгон с водометами и газом, в ответ – фейерверки: в Грузии продолжается 6 день протестов

В Грузии продолжается 6 день больших протестов против "Грузинской мечты" и спровоцированных властями заявлений о приостановлении евроинтеграционного процесса до 2028 года. В этот вечер также не обошлось без разгона протестующих с улиц с помощью водометов и слезоточивого газа.

В свою очередь демонстранты использовали пиротехнику и лазерные элементы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

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Каким был 6 вечер и ночь протестов в Грузии

Журналисты сообщили, что около 20:00 в центре Тбилиси снова начали собираться участники антиправительственной акции. Сначала ситуация вблизи парламента страны была спокойной: протестующие запускали фейерверки в воздух и пели гимн Грузии.

Ранее появилась информация, что по всей Грузии закрыты магазины с пиротехникой из-за протестов и активного их использования демонстрантами для противодействия спецназу.

Через несколько часов стало известно, что здание парламента начали обстреливать фейерверками.

Протестующих в непосредственной близости от законодательного органа спецназ поливал водой.

Парламент Грузии демонстранты обстреливали пиротехникой / Видео "Эхо Кавказа"

Некоторые демонстранты пришли на акцию с ведрами и поливали водой спецназ, который использует против них пожарные шланги.

Протестующие поливали спецназ водой в ответ / Видео "Эхо Кавказа"

Уже в 23:27 стало известно, что в Тбилиси начали разгонять людей с улиц, где были акции. Протестующих оттесняли от площади перед парламентом Грузии, многих задерживали. Спецназ использовал водомет и слезоточивый газ. Оттеснили людей и от проспекта Руставели.

Фейерверки и вода на улицах грузинской столицы / Видео "Эхо Кавказа"

Журналисты далее писали, что спецназ не проводил активных действий против демонстрантов. Большинство участников акции находилась на территории от театра Руставели до площади Республики. Однако противостояние с фейерверками и водой и дальше продолжалось.

В 2 часа ночи, по местному времени, на проспекте Руставели демонстранты продолжали использовать пиротехнику и гасить капсулы со слезоточивым газом. Некоторые люди даже устроили техно-шоу и танцы.

В Тбилиси на проспекте Руставели люди танцуют техно / Видео "Эхо Кавказа"

Около 3:30, по местному времени, журналисты стали писать, что спецназ пытается взять в окружение демонстрантов на проспекте Руставели. До этого местные СМИ писали о подъезде к месту происшествия нескольких автомобилей с полицейскими.

В Тбилиси пошли задержания протестующих / Видео с местных телеграм-каналов

Задержания также были и на площади Республики. Протестующих оттесняли к метро Руставели. Также были случаи, когда демонстрантов избивали, а затем задерживали.

Также грузинские журналисты отмечали, что спецназ стрелял газовыми капсулами с крыш зданий на проспекте Руставели. В результате этого, по предварительным данным, уже есть раненые среди гражданских людей и медийщиков.

Протесты в Грузии продолжаются / Видео "Эхо Кавказа"

Кроме Тбилиси, протесты также были и в Батуми. Там у здания Конституционного суда Грузии протестующие сожгли флаг "Грузинской мечты". На месте усилены меры безопасности, мобилизован спецназ.