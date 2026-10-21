Италия расследует возможный след России в протестах, – Bloomberg

Италия проверяет возможную причастность внешних сил, в частности России, к масштабным протестам со столкновениями в стране. Чиновники подозревают, что иностранные провокаторы могли разжигать беспорядки в европейских городах.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Российский след в европейских протестах

По их словам, правительство Италии запросило данные о возможной роли иностранных провокаторов в протестах, происходящих в европейских городах в последние недели. Спецслужбы должны установить вероятные факты координации и выяснить степень влияния российских провокаторов на организацию массовых беспорядков.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прямо связал насилие на улицах с попытками внешнего давления на государство. Чиновник заявил, что столкновения, вспыхнувшие в Милане и других регионах, стали следствием "гибридной войны" против Запада.

Напомним, 17 октября некоторые итальянские города охватили антиправительственные протесты, похожие на те, что были во Франции. Во время так называемой "социальной мобилизации" протесты переросли в мародерство, уличное насилие и столкновения с полицией.

После задержания сотен людей правительство Джорджи Мелони решило развернуть в Милане 500 военнослужащих для усиления безопасности на улицах.