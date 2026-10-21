Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Російський слід у європейських протестах

За їхніми словами, уряд Італії запросив дані щодо можливої ролі іноземних провокаторів у протестах, що точаться в європейських містах останніми тижнями. Спецслужби мають встановити ймовірні факти координації та з'ясувати ступінь впливу російських провокаторів на організацію масових заворушень.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прямо пов'язав насильство на вулицях зі спробами зовнішнього тиску на державу. Урядовець заявив, що сутички, які спалахнули у Мілані та інших регіонах, стали наслідком "гібридної війни" проти Заходу.

Нагадаємо, 17 жовтня деякі італійські міста охопили антиурядові протести, схожі на ті, що були у Франції. Під час так званої "соціальної мобілізації" протести переросли в мародерство, вуличне насильство та сутички з поліцією.

Після затримання сотень людей уряд Джорджі Мелоні вирішив розгорнути в Мілані 500 військовослужбовців для посилення безпеки на вулицях.