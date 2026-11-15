В Португалии десятки тысяч человек вышли на протесты из-за стремительного роста цен на жилье
В субботу, 14 ноября, в Португалии прошли масштабные демонстрации против стремительного роста цен на жилье. Акции охватили более 30 городов и населенных пунктов страны, и к ним присоединились люди разного возраста.
Об этом сообщает АР.
Почему португальцы вышли на улицы?
Десятки тысяч человек приняли участие в протестах под лозунгом "Мы не позволим им украсть наше право на жилье".
Марши прошли более чем в 30 городах и населенных пунктах по всей стране. К демонстрациям присоединились как подростки, так и пенсионеры. В Лиссабоне протест сопровождался барабанами, музыкой и скандированием. Участники несли большие транспаранты и флаги.
Масштабные марши в Португалии / АР
Активисты призывают власти установить верхние пределы роста арендной платы, усилить юридическую защиту арендаторов от выселения и увеличить предложение доступного жилья.
Причиной недовольства стали стремительные темпы роста цен на недвижимость, которые значительно опережают рост доходов населения.
По данным Евростата, в период с 2015 по 2025 год Португалия продемонстрировала самый высокий в Евросоюзе рост соотношения стоимости жилья к доходам – на 61%. Для сравнения: в Нидерландах этот показатель составил 34%.
В то же время существенно подорожала и аренда. По данным португальского правительства, с 2020 года арендные ставки в стране выросли на 68%.
В каких странах еще недавно проходили протесты?
- В субботу, 14 ноября, во Франции прошли массовые демонстрации против высокой стоимости жизни, за защиту детей и увеличение финансирования образования. По данным Министерства внутренних дел страны, на улицы вышли 106 тысяч человек, тогда как молодежные профсоюзы заявили о 200 тысячах участников.
13 ноября вв канадском Монреале тысячи студентов вышли на улицы я в знак протеста против сокращения финансирования образования, ухудшения условий обучения и роста стоимости жизни. Демонстрация переросла в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона толпы.
В Испании 11 ноября состоялась всеобщая забастовка, который объединил около 4 миллионов человек против роста стоимости жилья. Массовая акция протеста парализовала работу транспорта и предприятий в крупнейших городах.