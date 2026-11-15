В Португалии десятки тысяч человек вышли на протесты из-за стремительного роста цен на жилье

В субботу, 14 ноября, в Португалии прошли масштабные демонстрации против стремительного роста цен на жилье. Акции охватили более 30 городов и населенных пунктов страны, и к ним присоединились люди разного возраста.

Об этом сообщает АР.

Почему португальцы вышли на улицы?

Десятки тысяч человек приняли участие в протестах под лозунгом "Мы не позволим им украсть наше право на жилье".

Марши прошли более чем в 30 городах и населенных пунктах по всей стране. К демонстрациям присоединились как подростки, так и пенсионеры. В Лиссабоне протест сопровождался барабанами, музыкой и скандированием. Участники несли большие транспаранты и флаги.

Масштабные марши в Португалии / АР

Активисты призывают власти установить верхние пределы роста арендной платы, усилить юридическую защиту арендаторов от выселения и увеличить предложение доступного жилья.

Причиной недовольства стали стремительные темпы роста цен на недвижимость, которые значительно опережают рост доходов населения.

По данным Евростата, в период с 2015 по 2025 год Португалия продемонстрировала самый высокий в Евросоюзе рост соотношения стоимости жилья к доходам – на 61%. Для сравнения: в Нидерландах этот показатель составил 34%.

В то же время существенно подорожала и аренда. По данным португальского правительства, с 2020 года арендные ставки в стране выросли на 68%.

В каких странах еще недавно проходили протесты?