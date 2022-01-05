Протесты в Казахстане: Токаев срочно выступит с обращением к народу

Касым-Жомарт Токаев срочно выступит с обращением к народу из-за протестов в Казахстане. В то же время точного времени разговора пока не сообщили.

Обращение Токаева анонсировал его пресс-секретарь. Никаких деталей пока не раскрывают.

Заметьте В Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь

Токаев допустил досрочные парламентские выборы

На фоне масштабных протестов, всколыхнувших страну, Токаев допустил роспуск действующего парламента. Президент отметил, что он обсудит этот вопрос. В то же время политик не конкретизировал, с кем и когда.

В Казахстане отключили интернет

Тем временем в Казахстане отключили интернет. По данным Netblocks, уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%. В городах Нур-Султан и Алматы отключили телефонную связь.

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Люди вышли на массовые протесты из-за повышения почти в 2 раза цены на сжиженный газ. Стоит заметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.





Публикация Orda.kz

В редакцию позвонили с Акорды и сообщили, что Токаев в ближайшее время обратиться к народу с обращением по республиканским телеканалам.

"Сейчас глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана в связи с текущей ситуацией в стране", – сообщил пресс-секретарь президента РК.

Узнать достоверность информации о роспуске парламента не удалось.