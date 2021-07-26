Украина вместе с еще 19 государствами осудила массовые задержания протестующих на Кубе
Источник:сайт Госдепартамента США
20 стран, среди которых и Украина выступили в поддержку митингующих на Кубе. Государства в совместном заявлении призвали кубинские власти не нарушать прав человека и вернуть людям интернет.
Совместное заявление Украины и еще 19 стран обнародовали в США. Его подписали руководители министерств иностранных дел.
Между тем Президент Кубы назвал враньем сообщения о протестах на острове
Украина поддерживает Кубу
20 стран поддержали протестантов и призвали кубинские власти отпустить незаконно задержанных. До того Кубе напомнили, что все граждане имеют право на мирный протест.
Мы, министры иностранных дел,... осуждаем массовые задержания протестующих на Кубе и призываем правительство уважать общие права и свободы кубинского народа,
– говорится в заявлении.
Власти призвали вернуть населению доступ к информации, в частности включить интернет.
Кто поддержал Кубу в совместном обращении:
- США,
- Австрия,
- Бразилия,
- Колумбия,
- Хорватия,
- Кипр,
- Чехия,
- Эквадор,
- Эстония,
- Гватемала,
- Греция,
- Гондурас,
- Израиль,
- Латвия,
- Литва,
- Черногория,
- Северная Македония,
- Польша,
- Южная Корея,
- Украина.
Протесты на Кубе: главное
- Протесты на Кубе вспыхнули еще 11 июля 2021 года, однако сперва скрывались и даже отрицались властями.
- Население возмущено экономическим кризисом и недостаточным уровнем борьбы с коронавирусом.
- Протестующие заявили о крайне медленных темпах вакцинации и дефиците лекарств.
- Из-за подавления массовых протестов, США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миера, а также – спецподразделения Министерства внутренних дел страны.