В Молдове раскрыли организаторов беспорядков: пророссийские силы столкнулись с полицией

В Молдове полиция раскрыла группу, стоящую за организацией беспорядков во время протестов в Кишиневе. Группой, которая должна была устраивать беспорядки, руководят из России.

Об этом 12 марта рассказал глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну. Он напомнил, что 9 марта правоохранители остановили гражданина России, который прибыл в Кишинев, чтобы научить людей, намеревавшихся дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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В Молдове задержали 7 организаторов беспорядков

"Наш агент под прикрытием проник в группу, вступил в контакт с человеком из России. Второй гражданин России Андрей приехал в Молдову, чтобы организовать обучение. Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить" – сказал Чернеуцяну.

Глава полиции также сообщил, что организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия были координированы из России.

При этом всем завербованным обещали за организацию беспорядков 10 тысяч долларов и поддержку политических сил в Молдавии. Семерых из них задержали 11 марта и доставили в полицию.

На пророссийском митинге в Кишиневе произошли столкновения

. Полиция Молдавии предупреждала, что пророссийские силы Молдовы готовят масштабные беспорядки на акции протеста 12 марта. Также 12 марта в Молдову пытался попасть наемник ЧВК "Вагнера" 12 марта поступил вызов с сообщением, что в аэропорту столицы якобы заложена бомба. Всех сотрудников и пассажиров эвакуировали. Впоследствии полиция сообщила, что сообщение о бомбе в аэропорту Кишинева оказалось ложным.

В центре Кишинева 12 марта во время пророссийской акции партии "Шор" протестующие столкнулись с полицией. Обстановка обострилась после того, как две колонны протестующих встретились возле парламента и решили пройти дальше по проспекту Штефана чол Маре.

Полиция не пропустила их, потому что это не было заявлено организаторами заранее.

Пророссийский митинг в Кишиневе: видео

Полиция перекрыла проспект Штефана чол Маре автобусами и несколькими отрядами правоохранителей.

На митинге уже задержаны более 50 человек: видео

Глава Национальной полиции Молдои Виорел Чернеуцяну сообщил, что на митинге уже задержаны более 50 человек, среди которых 12 несовершеннолетних.