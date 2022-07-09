Протестующие на Шри-Ланке подожгли дом премьера: тот объявил об отставке

Протесты на Шри-Ланке набирают обороты. Митингующие подожгли дом премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе. Премьер-министр и президент объявили об отставке. Последний покинет пост на следующей неделе

На фоне протестов Ранил Викрамасингхе заявил, что хочет уйти в отставку. Премьер-министр выступил за формирование нового правительства в стране.

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Протесты на Шри-Ланке не утихают

Митингующие после штурма резиденции президента пошли в дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Впоследствии полиция сообщила о поджоге жилья главы правительства Шри-Ланки. В сети местные журналисты опубликовали видео.

Митингующие подожгли дом премьера Шри-Ланки: смотрите видео

Президент уходит в отставку

Впоследствии появилось сообщение о том, что главное требование митингующих будет выполнено – президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уходит в отставку.

Президент Шри-Ланки покинет свой пост в среду, 13 июля. Об этом сообщил спикер парламента страны.

Протесты на Шри-Ланке: главное

9 июля набрал обороты многомесячный протест на Шри-Ланке, причиной которого стал экономический кризис. Из-за нехватки иностранной валюты, правительству нечем платить за топливо. Поэтому власти Шри-Ланки объявили дефолт и ввели чрезвычайное положение.

Поэтому 9 июля тысячи митингующих прибыли в Коломбо, требуя отставки президента Готабаи Раджапаксы. Впоследствии появилась информация о том, что президент уехал в аэропорт и собирается скрыться из страны.

После этого разъяренные митингующие начали штурм резиденции Раджапаксы. Во время этого возникли стычки со стражами порядка.

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