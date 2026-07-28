Об этом бывший военный написал в соцсети X.
Что известно о ходе в Киеве?
Козятинский пригласил людей на протестное шествие, которое состоится 31 июля в 19:00. Участники будут стартовать у памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке и пройдут до площади Ивана Франко.
Он также предложил жителям других городов организовать аналогичные протестные марши, если это будет разрешать ситуация с безопасностью.
Впоследствии ветеран призвал воздержаться от участия в акции 28 июля, а аккумулировать силу на протестное шествие, которое запланировано на пятницу.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Сегодняшняя акция памяти жертв Еленовки была отменена из-за ракетной опасности. Прошу, по возможности, также воздержаться сегодня от выхода на площадь Франко. В то же время аккумулируйте силы на пятничное шествие", – добавил Козятинский.
Шествие в столице анонсировали после выхода нового интервью президента Владимира Зеленского. Дмитрий Козятинский объяснил, что пока так и не прозвучали ответы на вопросы, поднимаемые протестующими.
"Я убежден, что слушать свой народ – это признак силы, и надеюсь, что президент нас услышит. Ведь без полноценной коммуникации в обществе будут нарастать фрустрация и уныние, а это точно не то, с чем нам стоит заходить в и так сверхтяжелую зиму", – отметил ветеран.
Призываю Владимира Зеленского прислушаться к своему народу и продолжить диалог с Федоровым. Например, дать Михаилу год на проведение реформ, а затем принять решение на основе полученных результатов,
– резюмировал Козятинский.