Про це колишній військовий написав у соцмережі X.
Що відомо про ходу у Києві?
Козятинський запросив людей на протестну ходу, що відбудеться 31 липня о 19:00. Учасники стартуватимуть біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку та пройдуть до площі Івана Франка.
Він також запропонував мешканцям інших міст організувати аналогічні заходи, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.
Згодом ветеран закликав утриматись від участі в акції 28 липня, а натомість акумулювати силу на протестну ходу, що запланована на п'ятницю.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
"Сьогоднішня акція пам'яті жертв Оленівки була скасована через ракетну небезпеку. Прошу, за можливості, також утриматися сьогодні від виходу на площу Франка. Натомість акумулюйте сили на п'ятничну ходу", – додав Козятинський.
Ходу у столиці анонсували після виходу нового інтерв'ю президента Володимира Зеленського. Дмитро Козятинський пояснив, що поки так і не прозвучали відповіді на питання, які порушують учасники протестів.
"Я переконаний, що слухати свій народ – це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві наростатимуть фрустрація і зневіра, а це точно не те, з чим нам варто заходити в і так надважку зиму", – зазначив ветеран.
Закликаю Володимира Зеленського прислухатися до свого народу та продовжити діалог із Федоровим. Наприклад, дати Михайлу рік на проведення реформ, а потім ухвалити рішення на основі отриманих результатів,
– резюмував Козятинський.