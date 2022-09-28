Искра или пламя: насколько серьезно в россии могут вспыхнуть протесты из-за мобилизации
Недовольные объявлением мобилизации россияне начали протестовать против того, чтобы идти на войну. Самыми активными митингующие были в Дагестане, на остальной территории россии пока что протестуют не так рьяно.
Протесты могут разгореться больше
Именно поэтому в пределах россии протесты в Дагестане – это только искра, но в пределах Дагестана это настоящее пламя. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.
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По его словам, в этой ситуации российская верхушка может действовать по-разному. Чтобы погасить пламя в Дагестане и не дать пожару разгореться по всей стране, необходимы ресурсы. Их нужно вытаскивать извне и опрокидывать внутрь.
"Здесь два варианта. Или россия идет до конца и не обращает внимания на эти протесты – тогда будет пламя. Но еще россия может, например, убрать из своего распоряжения Дагестан и не мобилизовывать там мужчин. Соответственно, Дагестан выигрывает и успокоится", – предположил Лисянский.
Он подчеркнул, что сегодня мы видим, что путин не собирается останавливаться. Он хочет собрать больше людей, большую армию, восстановить силы и снова пойти в наступление на Украину. Но для этого ему нужен человеческий ресурс.
Можем заключить, что с мобилизацией они не остановятся. А соответственно имеем большую вероятность того, что, скорее всего, то пламя, которое сейчас пылает на региональном уровне в Дагестане, перекинется на национальный уровень и разгорится по всей России,
– считает правозащитник.
Павел Лисянский объяснил, чего можно ожидать от протестов в россии: смотрите видео
Что известно о протестах в Дагестане
- Протесты против мобилизации в Махачкале начались 25 сентября. В тот день силовики задержали около 120 человек.
- На следующий день протесты не прекратились, а наоборот разгорелись еще больше. Полицейские продолжают задерживать людей, используют против них палки, электрошокеры и перечные баллончики. У задержанных отбирают телефоны.
- Среди арестованных есть журналисты, женщины и несовершеннолетние.