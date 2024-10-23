Президентские выборы в Беларуси: действительно ли будут протесты против Лукашенко

Стало известно, что в Беларуси 26 января 2025 года состоятся выборы президента. Самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко будет участвовать в этом "действе".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что то "событие", которое запланировали в Беларуси сложно будет назвать выборами президента. Лукашенко продолжит свое пребывание у власти, ведь в государстве уже некому протестовать.

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Возможны ли протесты в Беларуси

По мнению Игоря Рейтеровича, белорусы не решатся протестовать против Александра Лукашенко.

Там (в Беларуси – 24 Канал) даже нет минимальной медийной личности, которая могла бы бросить ему вызов. Это история не о выборах, а о продлении срока пребывания Лукашенко у власти,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что белорусский диктатор и в дальнейшем останется самопровозглашенным президентом. Конечно, в цивилизованном мире ни один лидер этого не признает. Однако это ожидаемый ход событий, ведь Лукашенко некуда деваться, поэтому он любыми методами будет цепляться за свою власть.

Напомним, что еще в начале 2024 года самопровозглашенный президент заявил, что планирует баллотироваться на "выборах" в 2025 году. Он цинично подчеркнул, что в Беларуси якобы проводятся максимально открытые и честные выборы в мире, несмотря на международные обвинения в обратном. Лукашенко также добавил, что его власть будет трудно сбросить даже радикальными способами.