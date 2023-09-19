В Болгарии протесты против импорта украинского зерна: их спровоцировали российские фейки

Болгарские производители зерна требуют запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и перекрыли ключевые дороги страны. Министр транспорта страны заявил, что эти протесты спровоцировала Россия.

Министр транспорта страны Тодор Гвоздейков сказал, что проблему импорта украинского зерна в Болгарию создала российская пропаганда.

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Гвоздейков напомнил, что есть решение Еврокомиссии и болгарского парламента разрешить импорт украинской продукции.

Когда импорт был разрешен в 2022 году, болгарские производители зерна получили прибыль в размере более 1,25 миллиарда евро. В 2021 году прибыль была меньше, но этот протест сейчас имеет политическую цель. Они пытаются дестабилизировать четкое (проевропейское геополитическое – ред.) направление Болгарии,

– сказал Гвоздейков.

Он подчеркнул, что Болгарии нечего терять и Болгария даже выиграет от экспорта украинского зерна.

Премьер-министр страны Николай Денков добавил, что реальной проблемы с импортом украинской сельскохозяйственной продукции нет, поскольку Болгария имеет право определять, какие объемы она хочет принимать.

Как россияне распространяют пропаганду в Болгарии

В соцсетях в Болгарии развернулась мощная дезинформационная кампания, направленная против украинского агропроизводства.

Самой популярной фейковой новостью было то, что украинские пищевые продукты загрязнены тяжелыми металлами и даже ураном. Болгарские власти пришлось провести сотни проверок украинского зерна и пищевых продуктов, но никакой такой проблемы не выявили.

Впоследствии дезинформационную кампанию продолжила глава Национального союза пекарей и кондитеров Марьяна Кукушева. Она заявила, что украинскую пшеницу якобы можно использовать только на корм, поскольку она содержит химические соединения "тяжелых металлов".

Это вызвало реакцию Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов, которые заявили, что в украинской пшенице нет тяжелых металлов. Продовольственное агентство объявило об усилении контроля и отборе образцов из каждой партии из Украины. На сегодняшний день было отобрано 575 образцов украинской продукции, и никакого отклонения от стандартов безопасности не было обнаружено.

Что предшествовало