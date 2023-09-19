Міністр транспорту країни Тодор Гвоздейков сказав, що проблему з імпортом українського зерна до Болгарії створила російська пропаганда.

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Гвоздейков нагадав, що є рішення Єврокомісії та болгарського парламенту дозволити імпорт української продукції.

Коли імпорт був дозволений у 2022 році, болгарські виробники зерна отримали прибуток у розмірі понад 1,25 мільярда євро. У 2021 році прибуток був менший, але цей протест зараз має політичну мету. Вони намагаються дестабілізувати чіткий (проєвропейський геополітичний – ред.) напрямок Болгарії,

– сказав Гвоздейков.

Він наголосив, що Болгарії нічого втрачати і Болгарія навіть виграє від експорту українського зерна.

Прем'єр-міністр країни Ніколай Денков додав, що реальної проблеми з імпортом української сільськогосподарської продукції не існує, оскільки Болгарія має право визначати, які обсяги вона хоче приймати.

Як росіяни поширюють пропаганду в Болгарії

У соцмережах у Болгарії розгорнулася потужна дезінформаційна кампанія, спрямована проти українського агровиробництва.

Найпопулярнішою фейковою новиною було те, що українські харчові продукти забруднені важкими металами і навіть ураном. Болгарській владі довелось провести сотні перевірок українського зерна та харчових продуктів, але жодної такої проблеми не виявили.

Згодом дезінформаційну кампанію продовжила голова Національної спілки пекарів та кондитерів Мар'яна Кукушева. Вона заявила, що українську пшеницю нібито можна використовувати лише на корм, оскільки вона містить хімічні сполуки "важких металів".

Це викликало реакцію Болгарського агентства з безпеки харчових продуктів, яке заявило, що в українській пшениці немає важких металів. Продовольче агентство оголосило про посилення контролю і відбір зразків з кожної партії з України. На сьогодні було відібрано 575 зразків української продукції, і жодного відхилення від стандартів безпеки не було виявлено.

Що передувало