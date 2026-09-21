Об этом пишет hromadske.

Что известно о призывах в соцсетях к протестам

Глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что, скорее всего, это организуется враждебной стороной. В то же время в этом могут быть заинтересованы и внутренние политические игроки.

Мы помним, что в 2013 году через X, который тогда еще назывался Twitter, люди активно собирались на акции протеста – тогда это происходило органично. Сейчас россияне видят концентрацию негатива в Threads, поэтому и тестируют их, чтобы попытаться вывести людей на улицы,

– отметил Коваленко.

По состоянию на 21 сентября публикации с призывами просмотрели более 2,5 миллиона раз.

Для их создания прибегали к искусственному интеллекту, генерируя рекламные баннеры.

В то же время Коваленко отметил, что сама акция вряд ли состоится.

Любой митинг может состояться, если есть публичные лидеры. Сейчас их не видно. Видны только боты и некоторые люди, которые просто распространяют эти публикации, но идти никуда не собираются. Конечно, если есть заинтересованный организатор, то они могут попытаться устроить какую-то акцию для галочки. Но то, что мы видим сейчас, не является действительно органичным,

– пояснил глава ЦПД.

Стоит отметить, что информацию о протестах также активно распространяют российские СМИ. Они в основном ссылаются якобы на военнослужащего 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, при этом в Сухопутных войсках и командовании бригады пока не комментировали, является ли этот человек действительно военным.

Напомним, что месяц назад в Украине завершились протесты в поддержку возвращения Михаила Федорова в Министерство обороны.

Они длились более месяца. Ветеран и один из инициаторов акций Дмитрий Козятинский заявил, что считает митинги результативными.