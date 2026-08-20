Об этом он написал в социальных сетях.

Что известно о завершении протестов?

Ветеран Козятинский поблагодарил всех, кто выходил на протесты, и заявил, что, по его мнению, акции не были напрасными.

Считаю, что все было не зря: как минимум, мы добились увольнения Сырского и назначения Драпатого, чего мало кто мог ожидать еще месяц назад. Я этому невероятно рад,

– заявил он.

В то же время ветеран выразил сожаление, что протестующим и властям так и не удалось наладить полноценный диалог. По его мнению, именно отсутствие коммуникации между властью и обществом стало первопричиной протестов.

По словам Козятинского, для него лично протесты были направлены прежде всего на диалог и реформы, а не на борьбу против конкретных чиновников.

Как я неоднократно говорил, для меня эти протесты были именно за диалог и реформы, а не за конкретных людей. Поэтому хочу пожелать господину Хмаре успехов на новой должности и искренне надеюсь, что он продолжит курс на реформы и борьбу с коррупцией в оборонной сфере,

– подчеркнул ветеран.

Отдельно Козятинский высказался о возможности проведения выборов в Украине во время войны. Он заявил, что отрицательно относится к выборам в нынешних условиях. Среди причин – сложность организации голосования для военнослужащих, находящихся на фронте, а также риск усиления разобщенности общества во время избирательной кампании.

Козятинский также подчеркнул, что уличные протесты, по его мнению, не должны превращаться в площадку для предвыборной борьбы.

Важно! Экс-министр Михаил Федоров призвал возобновить избирательный процесс в Украине, несмотря на войну. По его мнению, необходимо разработать механизмы безопасного голосования для военных и эвакуированных граждан.

Между тем политолог Игорь Чаленко считает, что обращение экс-министра следует рассматривать прежде всего в контексте его дальнейшего политического будущего. По его словам, после утраты государственной должности Федоров может пытаться укрепить собственную политическую субъектность и продемонстрировать готовность к самостоятельной политической деятельности.

В то же время эксперт отметил, что общественный спрос на изменения во власти действительно существует, хотя большинство украинцев связывает проведение выборов с окончанием войны. Федоров ранее уже высказывался о выборах, но в 2025 году подчеркивал технические и связанные с безопасностью проблемы их проведения во время войны.

Сейчас же, после отставки с должности и на фоне смены руководства Минобороны, его публичная позиция по поводу выборов может быть частью формирования собственной политической повестки дня.