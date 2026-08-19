Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что заявления бывшего министра обороны следует рассматривать не только в контексте выборов, но и через призму его политического будущего. По его мнению, после отставки Федоров может попытаться укрепить собственную политическую значимость.

Почему Федоров выступил с обращением?

Чаленко обратил внимание, что нынешняя позиция Федорова отличается от его предыдущих заявлений. После отставки он подчеркивал, что не является политиком. А в 2025 году прямо заявлял, что выборов в "Дії" не будет, в частности из-за ряда технических и связанных с безопасностью причин.

Важно! Экс-министр Михаил Федоров призвал возобновить избирательный процесс в Украине, несмотря на войну. По его мнению, необходимо разработать механизмы безопасного голосования для военных и эвакуированных граждан.

Теперь же Федоров оказался без государственной должности. Кроме того, в Верховную Раду уже подали кандидатуру другого человека на пост министра обороны. Поэтому нынешние заявления могут быть способом продемонстрировать собственную политическую самостоятельность.

Говорить сейчас, что вот Федоров ускорит выборы, я бы не стал. Речь идет действительно об улучшении, во-первых, собственной политической субъектности в дальнейших переговорах с властью без занимаемой государственной должности,

– пояснил политолог.

В то же время Чаленко отметил, что общественный спрос на смену власти действительно существует. Однако большинство граждан пока считает, что сначала должна закончиться война.

Политолог о выборах в Украине: видео

Проводить выборы непосредственно во время войны, по его словам, крайне сложно. В качестве примера политолог привел Великобританию, где во время Второй мировой войны парламент продолжал работать в течение длительного периода без всеобщих выборов.

Пойдет ли Федоров в политику

Чаленко также напомнил о протестах, которые проходили в Украине. По его словам, сначала часть участников выходила с требованиями вернуть Федорова на пост министра обороны, однако впоследствии повестка дня акций стала значительно шире.

Речь идет о борьбе с коррупцией, требованиях к власти и защите независимости антикоррупционных органов. Политолог считает, что Федоров в своем заявлении в определенной степени пытался связать себя с этим протестным движением.

Я вижу там ряд противоречий, потому что в ней прямо указывается, что митинг – это не о Федорове и не за Федорова. Он гораздо шире,

– отметил Чаленко.

Политолог считает, что в перспективе вокруг Федорова может сформироваться новый политический проект либерально-демократического направления. Если в Украине состоятся парламентские выборы, бывший министр обороны может претендовать на роль одного из его лидеров.