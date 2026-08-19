Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що заяви ексміністра оборони варто розглядати не лише в контексті виборів, а й через призму його політичного майбутнього. На його думку, після відставки Федоров може намагатися посилити власну політичну суб'єктність.

Чому Федоров зробив звернення?

Чаленко звернув увагу, що нинішня позиція Федорова відрізняється від його попередніх заяв. Після відставки він наголошував, що не є політиком. А у 2025 році прямо заявляв, що виборів у "Дії" не буде, зокрема через низку технічних та безпекових причин.

Важливо! Ексміністр Михайло Федоров закликав відновити виборчий процес в Україні, попри війну. На його думку, необхідно розробити механізми безпечного голосування для військових та евакуйованих громадян.

Тепер же Федоров опинився без державної посади. Крім того, до Верховної Ради вже подали кандидатуру іншої людини на посаду міністра оборони. Тому нинішні заяви можуть бути способом продемонструвати власну політичну самостійність.

Говорити зараз, що ось Федоров пришвидшить вибори, я б не став. Мова йде дійсно про поліпшення, по-перше, власної політичної суб'єктності в подальших перемовинах з владою без наявної державної посади,

– пояснив політолог.

Водночас Чаленко зазначив, що суспільний запит на зміну влади справді існує. Однак більшість громадян наразі вважає, що спочатку має завершитися війна.

Політолог про вибори в Україні: відео

Проводити вибори безпосередньо під час війни, за його словами, вкрай складно. Як приклад політолог навів Велику Британію, де під час Другої світової війни парламент продовжував працювати протягом тривалого періоду без загальних виборів.

Чи піде Федоров у політику

Чаленко також нагадав про протести, які відбувалися в Україні. За його словами, спочатку частина учасників виходила з вимогами повернути Федорова на посаду міністра оборони, однак згодом порядок денний акцій став значно ширшим.

Мовиться про боротьбу з корупцією, вимоги до влади та захист незалежності антикорупційних органів. Політолог вважає, що Федоров у своїй заяві певною мірою намагався пов'язати себе з цим протестним рухом.

Я бачу там низку суперечностей, бо вона прямо вказує, що мітинг – то не про Федорова і не за Федорова. Він набагато ширший,

– зазначив Чаленко.

Політолог вважає, що у перспективі навколо Федорова може сформуватися новий політичний проєкт ліберально-демократичного спрямування. Якщо в Україні відбудуться парламентські вибори, колишній міністр оборони може претендувати на роль одного з його лідерів.