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Що відомо про мітинги на підтримку Федорова?

У Києві 30-й день поспіль тривають протести, учасники яких вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. 14 серпня біля театру Франка зібралися кількасот мітингувальників, до яких продовжували долучатися люди.

На акції традиційно працював відкритий мікрофон, де учасники могли висловити свої вимоги та бачення необхідних змін. Люди також прийшли з плакатами із закликами до влади.

Люди на протесті вимагають повернення Федорова на посаду міністра оборони / Фото "Укрінформу"

Водночас вимога повернути Федорова стала лише однією з тем протестів. Мітингувальники також говорять про гідне ставлення до ветеранів, необхідність реформ та зміни в роботі влади.

Мирні мітинги тривають в Україні: дивіться відео

Протести проходять не лише в столиці. Люди виходять на акції у Рівному, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах України.

Мітинги тривають не лише у столиці, але в інших містах / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Мітингувальники заявляють, що продовжать виходити на вулиці, оскільки хочуть, щоб їхню позицію почули представники влади. Деякі учасники визнають, що вже менше сподіваються на повернення Федорова, однак наголошують, що акції триватимуть і надалі.

Нагадаємо, акції протесту в різних містах України тривають із середини липня. Однією з ключових вимог мітингувальників залишається повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Раніше ветеран та ініціатор протестів у Києві Дмитро Козятинський назвав відставку Олександра Сирського "історичною подією", однак наголосив, що протестувальники продовжать наполягати на призначенні Федорова.

Сам Федоров заявляв, що не погоджується на інші посади, запропоновані йому президентом Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що вони не передбачають достатніх повноважень. За словами Козятинського, учасники акцій готові виходити на вулиці щодня доти, доки їхні вимоги не будуть почуті.