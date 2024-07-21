Вслед за Краснодаром: в Анапе россияне перекрыли дорогу и требуют электричества

В российской Анапе местные перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества. Очевидно их "вдохновили" жители Краснодара.

О подобных недовольствах граждан страны-агрессора сообщают российские телеграмм-каналы и местные СМИ, пишет 24 Канал. В сети распространяют кадры с места событий так называемых "беспорядков".

Смотрите также В России памятник на могиле Пригожина облили белой краской и положили в руку фаллоимитатор

В Анапе местные вышли требовать электричества

Сегодня, 20 июля, протестующие в российской Анапе перекрыли несколько полос автомобильной дороги на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, пропуская только транспортные средства скорой помощи.

В Анапе местные перекрыли дорогу: смотрите видео

Россиянам не нравится отсутствие электроэнергии и водоснабжения в их домах. По предварительной информации местных СМИ, подобные отключения продолжаются уже 4 суток.

Россияне жалуются на отсутствие света и воды: смотрите видео

Успокаивать недовольных жителей вышел представитель "Электросетей Кубани". Он заверил, что якобы "генераторы уже едут", но толпу это не успокоило. Поэтому рядом с так называемым митингом дежурит полиция.

В Анапе россияне перекрыли дорогу и требуют электричества: смотрите видео

Накануне сообщалось, что на юге России продолжаются проблемы с электричеством. В некоторых районах Краснодара нет света и воды, а на улице +39 градусов. Оккупированный Крым также страдает без света. В центре Ялты 19 июля не было света, а Алушта полностью погрузилась в блэкаут.