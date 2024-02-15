После президентских "выборов" в России Кремль начнет жесткую мобилизацию. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Путин объявит жесткую мобилизацию

Геннадий Гудков предположил, что сейчас российские силовики проверяют, действительно ли у протестующих кто-то воюет или погиб на фронте. Всех, кто поддерживает это движение, начнут жестко репрессировать, не трогая тех, у кого кто-то воюет или погиб.

Вряд ли это движение может быть массовым, ведь от него уже начали отсекать любую общественную поддержку. Но Кремль это раздражает и смущает. Поэтому в ответ после своего "переизбрания" Владимир Путин объявит жесткую мобилизацию.

Ранее в Кремле надеялись на так называемую "добровольную" мобилизацию. Они давили, пугали, новые оккупанты прибывали на фронт. Но сейчас личного состава не хватает, поэтому не проводят ротаций.

Ответ системы будет очень простым – жесткая мобилизация. Тогда уже можно будет делать ротацию, чтобы снять проблему. По моему мнению, она будет решаться именно таким образом, я не вижу другого способа,

– считает оппозиционер.

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