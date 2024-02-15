Після президентських "виборів" у Росії Кремль розпочне жорстку мобілізацію. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Путін оголосить жорстку мобілізацію

Геннадій Гудков припустив, що зараз російські силовики перевіряють, чи дійсно у протестувальників хтось воює або загинув на фронті. Усіх, хто підтримує цей рух, почнуть жорстко репресувати, не чіпаючи тих, у кого хтось воює чи загинув.

Навряд чи цей рух може бути масовим, адже від нього вже почали відсікати будь-яку суспільну підтримку. Але Кремль це дратує та бентежить. Тому у відповідь після свого "переобрання" Владімір Путін оголосить жорстку мобілізацію.

Раніше у Кремлі сподівались на так звану "добровільну" мобілізацію. Вони тиснули, лякали, нові окупанти прибували на фронт. Але зараз особового складу не вистачає, тому не проводять ротацій.

Відповідь системи буде дуже простою – жорстка мобілізація. Тоді вже можна буде робити ротацію, щоб зняти проблему. На мою думку, вона буде розв'язуватись саме у такий спосіб, я не бачу іншого способу,

– вважає опозиціонер.

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