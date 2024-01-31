Масштаб протестов жен оккупантов может быть огромным. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов.

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"Верхушка айсберга"

Владимир Милов отметил, что такие настроения среди жен мобилизованных преобладают. Российские силовики могут попытаться заставить активисток молчать, однако репрессии здесь не помогут.

Жены мобилизованных – это верхушка айсберга. Это симптом огромной проблемы, которая нарывает. Она не решается просто репрессиями,

– сказал он.

Протесты жестоко разогнали

Бывший министр энергетики России подчеркнул, что в Башкирии российские силовики очень жестоко разогнали протестующих. Кремль пытается запугать россиян.

По Башкирии было видно, что они пытаются специально напугать. Там один человек погиб, другому сломали позвоночник. Видно, что они делают ставку на страх. То есть пытаются запугать людей,

– отметил Милов.

Протесты в Башкирии: главное