Масштаб протестів дружин окупантів може бути величезним. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов.
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"Верхівка айсберга"
Володимир Мілов зазначив, що такі настрої серед дружин мобілізованих переважають. Російські силовики можуть спробувати змусити активісток мовчати, однак репресії тут не допоможуть.
Дружини мобілізованих – це верхівка айсберга. Це симптом величезної проблеми, яка нариває. Вона не розв'язується просто репресіями,
– сказав він.
Протести жорстоко розігнали
Колишній міністр енергетики Росії підкреслив, що у Башкирії російські силовики дуже жорстоко розігнали протестувальників. Кремль намагається залякати росіян.
По Башкирії було видно, що вони намагаються спеціально налякати. Там одна людина загинула, іншій зламали хребет. Видно, що вони роблять ставку на страх. Тобто намагаються залякати людей,
– зауважив Мілов.
Протести у Башкирії: головне
- Перша акція протесту відбулася 15 січня у місті Баймак в республіці Башкортостан. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинувачують у нібито "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".
- Акції протесту продовжилися 17 січня, коли почалося фінальне засідання суду. Фаїля Алсинова засудили до 4 років колонії. Між силовиками та мітингувальниками почалися сутички. Силовики били учасників акції кийками та застосували сльозогінний газ.
- В Уфі, столиці Башкортостану, 19 січня відбулась повторна акція протесту на підтримку Фаїля Алсинова. На його підтримку виступив башкирський співак Алтинай Валітов. Він записав відеозвернення, у якому заявив, що башкирів утискають за національною ознакою в усіх сферах. За його словами, усе через те, що башкири становлять нацменшину. Він додав, що якщо вони це "проковтнуть", зникне народ із тисячолітньою історією, тому цього не буде.