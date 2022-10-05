Россияне не соберутся на протесты, чтобы защищать свои права, – редактор Insider назвал причины

После полномасштабного вторжения украинцы удивлялись, почему россияне не вышли на протесты против войны. Однако они не спешат реально бороться за свои права и устраивать действительно массовые акции даже после объявления мобилизации, которая предполагает, что им придется отправиться на войну и с большой вероятностью погибнуть там.

Россияне – совсем другие

Поэтому сколько бы россияне не называли себя братским народом для нас, они очень отличаются от украинцев и даже белорусов. Об этом 24 каналу рассказал российский журналист, шеф-редактор издания Insider Тимур Олевский.

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По его словам, россияне не имеют никакого опыта, когда бы они могли доверять друг другу, а это необходимо для устройства массовых протестов. Они просто не могут собраться вместе ради общей цели.

"То есть просто собраться вместе они могут, но чувствовать продолжение того, что они вместе, после того, как наступили условные 18 часов и акция формально закончилась, не могут. Не имеют такого опыта", – утверждает журналист.

Он добавил, что этот опыт, конечно, нужно как-то сотворить, но никто не знает, как это сделать. По его мнению, вероятно, ощущение какого-либо единства появится у тех россиян, которым удастся вернуться домой с войны в Украине. Однако все это боевое братство и впечатление, что они могут сделать что-то вместе, эти люди, скорее всего, направят не на митинги, а на создание банд. По крайней мере, так было в Советском Союзе, а затем и в России с теми, кто возвращался из Афганистана.

В это я верю. А в то, что люди соберутся, чтобы защищать свои права – не верю,

– признался Олевский.

Украинцам трудно понять, потому что, как объяснил журналист, российский город очень отличается от любого украинского города или села тем, что у россиян нет чувства общины, нет ощущения и понимания того, что окружающие люди с тобой знакомы, с тобой заодно, могут поддержать, помочь и, главное, не "сдать".

"Приходит беркутовец после Майдана к человеку, который там был, например, в село в Ивано-Франковской области. Выходит вся деревня с вилами, и отправляет беркутовца вслед за другими беркутовцами. Где-то так было бы. А у России просто нет такого опыта", – смоделировал ситуацию он.

Почему у россиян нет опыта объединения

Как собраться миллиону, чтобы что-то сделать, повинуясь единому замыслу, и в момент, когда это должно происходить, чтобы люди не боялись вернуться домой, – я не знаю,

– констатировал журналист.

Олевский объяснил, что россияне не борются за себя, потому что у них отсутствует понятное общее представление о том, как жить хорошо и как плохо. Выдумать такое представление, как жить хорошо, для россиян удалось Путину – для этого нужно победить соседнее государство. И главное, что для россиян, которые больше всего боятся государства и власти, идти воевать – относительно безопасно в том смысле, что государство этого не осуждает, более того – призывает к этому. О протестах, конечно, такого сказать нельзя.

"В России, которая является наследницей Советского Союза, долгие годы поступали так, что у людей есть определенные основания, чтобы больше всего бояться именно государство. Из-за этого страна не может реализоваться", – считает он.

Для этого нужно сформировать гражданское общество, однако все попытки сделать это, которые появлялись, и благодаря которым Путин понял, что он может никогда не вернуться в Кремль в 2012 году, потерпели поражение.

По убеждению Олевского, гражданское общество формируется, когда люди начинают защищать слабых, объединяться для каких-то общих дел или решения общих проблем, помогать тем, кто в этом нуждается или даже банально собираться вместе, чтобы отвечать за свой подъезд и самостоятельно решать, как тратить деньги на укладку асфальта перед своим домом. Впрочем, как утверждает журналист, в России последние 10 лет боролись с этим и в результате – уничтожили.

Это уничтожалось не случайно, а сознательно. Это способ управления страной, и это уничтожение привело к определенным последствиям, которые мы видим на улице. Люди не могут собраться, потому что они не чувствуют, что выйдя, они могут сделать что-то вместе,

– подытожил Олевский.

Полный стрим с Тимуром Олевским: смотрите видео

Россияне бегут вместо того, чтобы бороться

Похоже, вместе россияне могут собраться только на границах – чтобы сбежать из родной земли вместо того, чтобы бороться с диктатурой. Как сообщают российские СМИ с момента оглашения Путиным частичной мобилизации в России 21 сентября, за границу уехали сотни тысяч россиян. Посчитать точно количество беглецов невозможно, разные источники называют разные цифры – от 700 тысяч до миллиона.

К примеру, в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что на 4 октября их границы пересекли 200 тысяч граждан России. В Грузии, также очень популярной среди беглых россиян, не назвали общей цифры, однако сообщили, что всего за одну неделю туда приехали 53 тысячи россиян. Ежедневно грузинские границы пересекают около 10 тысяч граждан страны-агрессора, а это – на 40 – 45% больше, чем было до 21 сентября.