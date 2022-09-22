Это выбор умереть или жить: протестуйте, боритесь, бегите, – Зеленский обратился к россиянам

Россияне не реагировали на массовые убийства и пытки в Украине. Однако намек на протесты у них появился, когда владимир путин объявил частичную мобилизацию.

Владимир Зеленский 22 сентября опубликовал традиционное видео. Он обратился к россиянам.

В тему Война уже зашла в каждый российский дом, – Зеленский в вечернем обращении

"В городах россии прошли протесты против мобилизации – пусть немассовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в москве и петербурге. Мы знаем реальные настроения в регионах россии", – сказал президент.

Все россияне являются соучастниками войны

По словам Зеленского, люди в Дагестане, Бурятии и других республиках, входящих в россию, понимают, что их просто бросили на смерть. Как сказал президент, это сделал путин.

Почему, например, дагестанцы или кто-либо еще должен погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому, что один человек в россии так решил. Нет другой причины. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев, потому что вы молчали, – заявил Зеленский.

Уже подготовили повестки

Президент отметил, что у мужчин есть выбор – погибнуть, получить инвалидность или сохранить здоровье. Что касается женщин, то они могут навсегда потерять мужей, сыновей, внуков или попытаться защитить их.

Сейчас россия подготовила повестки для 300 тысяч человек. Их напечатали и подписали заранее.

"Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – это главное, о чем они сейчас умалчивают", – сообщил глава государства.

Заметьте Никто не хочет умирать за путина, людей будут ловить на улице, – Давидюк о мобилизации в россии

Варианты для россиян, чтобы выжить

Президент сообщил, что кремль будет мобилизировать всех подряд. Речь не только о военных запасах, но и любых мужчинах. Россия будет запугивать тех, кто будет пытаться избежать непосредственного участия в войне в Украине.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Сражайтесь. Бегите. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить, – призвал Зеленский.

Он добавил, что кремлевская верхушка не отправит в Украину своих детей. Что касается обычных россиян, то москва даже не делает усилий забрать их тела и похоронить.

Обратите внимание – полное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео