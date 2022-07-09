Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны, – СМИ
Источник:The Indian Express
В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, требуя его отставки. Политик якобы пытается скрыться из страны.
По сообщениям СМИ, президент уже прибыл в аэропорт. В настоящее время тысячи людей штурмуют его официальную резиденцию.
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В сети опубликовали кадры из аэропорта, куда якобы прибыл кортеж президента. Кстати, на официальном уровне не сообщалось, где сейчас находится политик. Сказали только, что его перевели в безопасное место.
Что происходит в Шри-Ланке
Протестующие ворвались в резиденцию после сообщения о бегстве президента из дома. Они выкрикивали лозунги против Раджапаксы и повалили полицейские баррикады. Правоохранители стреляли в воздух, но не смогли остановить разъяренную толпу.
Почему люди протестуют
Причина таких настроений – экономический кризис в стране. В Шри-Ланке не хватает иностранной валюты. Такое явление возникло из-за дефицита туристов на фоне пандемии. Следствие – страна не может оплатить закупку топлива.
После этого в Шри-Ланке начались массовые протесты. Власть была вынуждена ввести чрезвычайное положение и объявила дефолт. Внешний долг страны составляет 51 миллиард долларов.
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