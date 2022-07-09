Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны, – СМИ

В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, требуя его отставки. Политик якобы пытается скрыться из страны.

По сообщениям СМИ, президент уже прибыл в аэропорт. В настоящее время тысячи людей штурмуют его официальную резиденцию.

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В сети опубликовали кадры из аэропорта, куда якобы прибыл кортеж президента. Кстати, на официальном уровне не сообщалось, где сейчас находится политик. Сказали только, что его перевели в безопасное место.