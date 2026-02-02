Укр Рус
2 февраля, 05:22
Опасная ситуация, – американистка объяснила, что пошатнуло президентское кресло Трампа

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • В Соединенных Штатах выходят на протесты из-за действий Миграционной и таможенной службы.
  • Политолог-американистка Александра Филипенко рассказала, создает ли это угрозы для Трампа и республиканцев.

В Соединенных Штатах продолжаются протесты из-за действий миграционной службы ICE. Вся эта ситуация становится для Трампа проблемой.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что миграционная политика является привлекательной темой для Трампа, где он может рассказывать о своих победах. Но ситуация с депортацией мигрантов уже вызывает плохие последствия для республиканцев.

Что грозит республиканцам?

По словам Филипенко, советник Трампа Стивен Миллер, который занимается внутренней политикой, еще в мае 2025 года начал требовать от каждого штата статистики по депортации нелегальных мигрантов. Они хотели, чтобы за год из США выдворили 1 миллион таких лиц. Им удалось депортировать только 600 тысяч.

Именно с мая ICE начала действовать особенно жестко и жестоко. Уже тогда были протесты.

Никто не против, чтобы из США депортировали опасных мигрантов. Но они взялись за всех. Задерживали людей, которые приходили в суд на слушания по предоставлению убежища. Человек пока легального статуса не имел, но у него была формальная защита от депортации, потому что его дело еще в суде. Но нет. Таких людей депортировали. Агенты стояли возле школ и ждали родителей, которые будут забирать детей. Задерживали на стоянках возле магазинов,
– рассказала Филипенко.

Все дошло до того, что ICE убило двух американцев во время протестов. Это еще больше настроило общество против миграционной службы. Как следствие – демократы начали постепенно вырываться вперед в рейтингах. А промежуточные выборы в Конгресс состоятся уже в ноябре 2026 года.

Демократы вырываются вперед. И это не из-за того, что люди начали говорить, что они на демократов. Нет, меньше людей говорит, что проголосует за республиканцев. Американцы недовольны миграционной службой. Это может повлиять на промежуточные выборы,
– отметила Филипенко.

Протесты против ICE в США: коротко

  • 7 января в Миннеаполисе сотрудник Миграционной и таможенной службы США (ICE) убил 37-летнюю женщину. Представитель ICE утверждал, что пыталась наехать автомобилем на офицеров. Он убеждает, что это была самозащита.
  • Уже в конце января представители ICE убили 37-летнего гражданина США. Там убеждали, что мужчина был вооружен пистолетом и сопротивлялся при попытке его разоружить.
  • СМИ ставят под сомнение эту версию. На опубликованных в соцсетях видео видно, что мужчину повалили на тротуар и забрали оружие. После того уже прозвучали выстрелы.