Опасная ситуация, – американистка объяснила, что пошатнуло президентское кресло Трампа
- В Соединенных Штатах выходят на протесты из-за действий Миграционной и таможенной службы.
- Политолог-американистка Александра Филипенко рассказала, создает ли это угрозы для Трампа и республиканцев.
В Соединенных Штатах продолжаются протесты из-за действий миграционной службы ICE. Вся эта ситуация становится для Трампа проблемой.
Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что миграционная политика является привлекательной темой для Трампа, где он может рассказывать о своих победах. Но ситуация с депортацией мигрантов уже вызывает плохие последствия для республиканцев.
Что грозит республиканцам?
По словам Филипенко, советник Трампа Стивен Миллер, который занимается внутренней политикой, еще в мае 2025 года начал требовать от каждого штата статистики по депортации нелегальных мигрантов. Они хотели, чтобы за год из США выдворили 1 миллион таких лиц. Им удалось депортировать только 600 тысяч.
Именно с мая ICE начала действовать особенно жестко и жестоко. Уже тогда были протесты.
Никто не против, чтобы из США депортировали опасных мигрантов. Но они взялись за всех. Задерживали людей, которые приходили в суд на слушания по предоставлению убежища. Человек пока легального статуса не имел, но у него была формальная защита от депортации, потому что его дело еще в суде. Но нет. Таких людей депортировали. Агенты стояли возле школ и ждали родителей, которые будут забирать детей. Задерживали на стоянках возле магазинов,
– рассказала Филипенко.
Все дошло до того, что ICE убило двух американцев во время протестов. Это еще больше настроило общество против миграционной службы. Как следствие – демократы начали постепенно вырываться вперед в рейтингах. А промежуточные выборы в Конгресс состоятся уже в ноябре 2026 года.
Демократы вырываются вперед. И это не из-за того, что люди начали говорить, что они на демократов. Нет, меньше людей говорит, что проголосует за республиканцев. Американцы недовольны миграционной службой. Это может повлиять на промежуточные выборы,
– отметила Филипенко.
Протесты против ICE в США: коротко
- 7 января в Миннеаполисе сотрудник Миграционной и таможенной службы США (ICE) убил 37-летнюю женщину. Представитель ICE утверждал, что пыталась наехать автомобилем на офицеров. Он убеждает, что это была самозащита.
- Уже в конце января представители ICE убили 37-летнего гражданина США. Там убеждали, что мужчина был вооружен пистолетом и сопротивлялся при попытке его разоружить.
- СМИ ставят под сомнение эту версию. На опубликованных в соцсетях видео видно, что мужчину повалили на тротуар и забрали оружие. После того уже прозвучали выстрелы.