В случае выигрыша Харрис: возможны ли протесты со стороны Трампа

Меньше, чем через сутки станут известны предварительные результаты президентских выборов в США. В то же время Дональд Трамп уже намекает, что не признает результаты в случае своего проигрыша.

В разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров предположил, возможен ли штурм Капитолия со стороны Трампа, если победит Камала Харрис.

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Протесты после выборов

Сейчас, вероятно, идет мощная кампания, направленная на то, что в случае проигрыша Трампа результаты выборов якобы сфальсифицированы. Впрочем, никаких оснований верить этому нет.

Я думаю, что никаких серьезных событий не должно произойти. Если выиграет Трамп, то я не вижу потенциала, чтобы Калама Харрис и демократы могли что-то этому противопоставить. В случае поражения Трамп поднимет вой, но я думаю, что большинство республиканцев отойдут в сторону. Потому что второй раз проходить то же самое болото, я думаю, что никто не захочет,

– сказал российский оппозиционный политик.

Напомним, что Дональд Трамп до сих пор не признал результаты выборов в 2020 году, когда победил Джозеф Байден. Его сторонники устроили беспорядки, пытаясь оспорить результаты выборов. Тогда в суд был подан 61 иск – 60 отвергли сразу, а один – после рассмотрения.

То есть никакой юридической базы для этого нет и тем более доказательств. Даже попытки пересчета ничего не доказали,

– отметил Каспаров.

По его словам, до сих пор многие люди в Соединенных Штатах продолжают верить Трампу, но никаких доказательств его слов нет.

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Кроме того, этот раз не будет затягиваться процесс подсчета голосов. Ведь во время прошлых выборов был большой дисбаланс тех, кто голосовал досрочно и в день выборов. В 2020 году республиканцы почти не голосовали долгосрочно, в отличие от демократов, поэтому возник этот дисбаланс.

К слову, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что в случае проигрыша Трампа не будет никаких вооруженных выступлений. Протесты возможны, люди будут выходить на улицы, но до вандализма, драк, физического воздействия не дойдет.