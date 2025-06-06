В Лос-Анджелесе обострение беспорядков: Трамп вводит 2 000 бойцов Нацгвардии

В калифорнийском городе беспорядки продолжаются с 6 июня –все из-за иммиграционных рейдов, являющихся частью политики Дональда Трампа. Президент США решил ввести 2 000 бойцов Национальной гвардии для подавления столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и CNN.

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Что известно о протестах в Лос-Анджелесе

В заявлении Белого дома говорится, что не менее 2 000 военных Нацгвардии будет развернуто на 60 дней или по усмотрению министра обороны. Глава минобороны Пит Гегсет подчеркнул, что морская пехота также будет привлечена, если насилие продолжится.

Протесты происходят, в частности, из-за недавних действий Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в городе. На этой неделе она арестовала 2 000 нелегальных иммигрантов по всей стране в частности 118 человек в районе Лос-Анджелеса.

Протесты в Калифорнии: смотрите сюжет Reuters

С вечера пятницы, 6 июня, продолжаются столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами ICE.

Более 1 000 протестующих окружили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса в пятницу, а новые демонстрации состоялись в субботу в Парамаунте, южнее города. Сообщают об использовании слезоточивого газа и светошумовых гранат для разгона толпы.

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В Bloomberg напомнили, что ICE пообещала наращивать количество арестов в рамках обещания Трампа провести крупнейшую депортационную операцию в истории США. Трамп также пригрозил прекратить федеральное финансирование Калифорнии из-за споров по иммиграции, трансгендерных прав и обвинений в антисемитизме в кампусах.

К слову, в апреле состоялся протест против политики Трампа, в частности среди причин: новые тарифы, сокращение госслужащих и уменьшение бюджетных расходов.