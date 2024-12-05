Грузинский журналист Звиад Коридзе в эфире 24 Канала отметил, что Иванишвили в течение недели использовал различные возможности подавления протестов в Тбилиси: силовики пытались разогнать митинги, преследовали его участников и осуществляли аресты активистов.

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Грузинский народ будет бороться до последнего

Коридзе очертил несколько факторов, которые, по его мнению, будут влиять на процессы, которые сейчас происходят в Грузии.

Первый – это грузинский народ, который не только источник власти, а тот, кто руководит на этом этапе развития грузинского государства. Общество не сдается, будет бороться до конца. В этом уверены все, думаю, и сам Иванишвили тоже,

– отметил грузинский журналист.

Грузины ожидают действий от президента внутри страны

Второй фактор – президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас единственный легитимный конституционный орган в Грузии. Как пояснил Коридзе, она имеет по таймлайну еще 10 дней правления.

"14 декабря самопровозглашенный парламент назначил выборы президента. По логике, 6-летний срок Зурабишвили заканчивается 16 декабря. Но исходя из того, что ни она, ни общество не признает легитимность выборов 26 октября и этого парламента, то выборы нового президента тоже будут нелегитимными", – отметил Коридзе.

Зурабишвили, по мнению грузинского журналиста, хорошо действует на внешнем фронте, а вот на внутреннем сейчас все в ожидании, что она будет делать. Коридзе отметил, что Зурабишвили должна решиться на более резкие методы правления, чтобы ни она, ни грузинский народ не потеряли этот ключевой момент борьбы.

Важность давления союзников Грузии на пророссийских политиков

Третий фактор влияния – европейские и американские партнеры Грузии, которые, по словам грузинского журналиста, всячески должны давить на пророссийского главу политпартии "Грузинская мечта" Иванишвили.

"Был важный прецедент, когда страны Балтии начали вводить санкции и в списке оказался сам Иванишвили и персоны правоохранительных органов. После этого президент Польши поговорил с Зурабишвили, министр МИД Канады тоже высказалась за то, чтобы поддержать инициативу стран Балтии", – рассказал Коридзе.

Очень важным, как отметил грузинский журналист, был поступок президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против 19 пророссийских политиков Грузии, в том числе и против Иванишвили. Кроме того, в Вашингтоне заверили, что продолжается дополнительная доработка санкционного пакета.