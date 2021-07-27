Протесты в Тунисе: Блинкен призвал президента придерживаться демократии

27 июля 2021 , 07:53
Читати новину українською

Источник:

TRT World

Энтони Блинкен поговорил с президентом Туниса Каисом Саидом из-за антиправительственных протестов в стране. Госсекретарь США подчеркнул важность соблюдения демократии и диалога со всеми политическими силами.

США поддержат Тунис

Блинкен напомнил Саиду о "прочном партнерстве" между двумя странами. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон будет следить за развитием событий в Тунисе.

Важно Военная техника окружила парламент из-за отставки премьера: что происходит в Тунисе

Госсекретарь пообещал, что Штаты поддержат тунисский народ в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Заметим, 26 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены событиями в Тунисе. Пресс-секретарь призвала к спокойствию в стране.

Мы общаемся на высоком уровне с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации. Призываем успокоиться и поддержать усилия Туниса для продвижения, согласно демократическим принципам,
– сказала Псаки.

Что происходит в стране

  • Люди начали выходить на протесты с требованием отставки правительства. Жители Туниса обвинили чиновников в критической ситуации с коронавирусом – количество больных и смертей растет, а экономика только ухудшается.
  • Между демонстрантами и силовиками возникли столкновения. Люди бросали снарядами в полицейских, на что те в ответ пустили слезоточивый газ.
  • Из-за протестов президент решил отправить в отставку премьер-министра. Кроме того, он "заморозил" работу парламента, пока в стране не восстановится порядок.
  • Саид ввел комендантский час до 27 августа. Так, с 19:00 до 06:00 людям нельзя выходить на улицы, за исключением неотложных нужд.
  • Представители оппозиции назвали такие действия президента "переворотом".
Автор: Софія Мінджоса