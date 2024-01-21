Во всех республиках есть протестные настроения: как может ответить Кремль

Протесты в Башкортостане набирают новых масштабов. Однако бункерный диктатор Владимир Путин предпочитает никак не реагировать на беспорядки.

В то же время пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову кажутся эти восстания совсем "не массовыми", хотя из 17 тысяч жителей небольшого города Баймак на протест вышло более 5 тысяч. Чем это может обернуться для российской власти и для башкиров в разговоре с 24 Каналом предположила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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"Протесты наиболее укоренившимися оказались в национальных окраинах, где есть, кроме антимосковских, антиимперских настроений, еще и националистические", – подчеркнула Курносова.

Почему начались восстания

Долгое время Россия пыталась полностью обесценить идентичность Башкортостана. Изучение местного языка стало необязательным в школах, а республикой стал руководить избранник Кремля.

Российское правительство ужасно боится роста самоосознания башкиров, поэтому они и упекли на 4 года активиста Фаиля Алсынова и начинают вести новые уголовные дела. Пока Песков заявляет, что массовых протестов нет, уже два уголовных дела было возбуждено против организаторов. И многих митингующих арестовали по административным статьям.

Пока делают, как умеют, стараются всех пересажать. Посмотрим, как протестная Уфа, протестный Башкортостан не позволит сломать свою протестную волну. Мне кажется, это свидетельствует, что самое слабое место в сегодняшней России, в ее имперской модели – это Москва, потому что она уже всех достала вместе с ее люцифером Путиным.

– подчеркнула оппозиционерка.

Масштабы будут расти

Такая реакция Кремля может взбудоражить националистические настроения других народностей на территории России. Рядом с Башкортостаном расположен Татарстан, в котором уже тлеет протестная активность. В каждой республике России есть проблемы, связанные с давлением на местное население.

На Алтае – был назначен московский руководитель, не имеющий никакого отношения к республике. Он даже не владеет местным языком, который сейчас находится уже на грани исчезновения. В Карелии складывается ужасная ситуация, там уже проживает очень мало карельцев, их язык также фактически на грани исчезновения. Периодически появляется протестная активность и в республиках северного Кавказа – от Дагестана до Ингушетии, а в Ичкерии она просто подавлена самодержцем Рамзаном Кадыровым.

Это парадокс пожара. Он горит где-то внизу, сначала мы его не видим, а потом бабах и полностью проваливаешься,

– добавила Курносова.

Протестные настроения на национальном фоне могут ускорить и постоянно возникающие в России коммунальные аварии.

Какой реакции Москвы ждать

Пока что Кремль открыто не реагирует на беспорядки на территории России.

Путин никогда не ведется сразу на давление. Он возможно бы и убрал голову Башкортостана Радия Хабирова, но сейчас после просьб протестующих он просто не может отправить его в отставку,

– объяснила аналитик.

Она предположила, что Путин может это сделать после переизбрания на псевдовыборах, через 2 месяца, под видом, что некоторые губернаторы плохо работают, и их надо заменить.

Не идти на уступки протестующим сейчас для него главное. Это показывает слабость режима России внутри и то, что он может сломаться в любой момент как спичка.

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