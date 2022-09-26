Палки, электрошокеры и сотня задержанных: как прошли митинги против мобилизации в Дагестане

26 сентября 2022 , 22:09
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Источник:

"Кавказ Реалии"

В Дагестане продолжаются акции протеста против мобилизации. Силовики задержали уже 90 человек. Они применяют против демонстрантов палки и электрошокеры.

В Махачкале задержали около 70 человек, в Хасавюрте – 20. У многих задержанных отбирают телефоны. Помимо шокеров, полцейские применяют перцовые баллончики.

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Задерживают журналистов

Среди задержанных есть журналисты. К примеру, журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов и главный редактор издания RusNews Сергей Айнбиндер.

Последний отметил, что при задержании его избили и отобрали технику. Также избили и других задержанных, ехавших с ним в одном авто.

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Жесткие задержания женщин и несовершеннолетних

Очевидцы рассказали, что двум девушкам понадобилась медицинская помощь, их отвезли в больницу. В сети обнародовали видео жесткого задержания женщины. Несколько силовиков схватили ее и затащили в автозак.

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Также активисты сообщают, что силовики хватают и несовершеннолетних. Задержанным по 16 – 18 лет. При этом к детям применяют силу. Известно о 28 несовершеннолетних задержанных.

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Протесты в Дагестане: что известно

  • В Махачкале протесты против мобилизации начались 25 сентября. Задержали около 120 человек. 
  • Активисты потребовали от власти отпустить задержанных. 26 сентября митинги приобрели новые обороты. На площади столицы Дагестана возникла массовая потасовка.
  • Кроме того, митинги устроили и в другой республике – в Кабардино-Балкарии. Люди вышли на улицы в Нальчике.

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Автор: Ольга Музика