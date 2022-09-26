Палки, электрошокеры и сотня задержанных: как прошли митинги против мобилизации в Дагестане

В Дагестане продолжаются акции протеста против мобилизации. Силовики задержали уже 90 человек. Они применяют против демонстрантов палки и электрошокеры.

В Махачкале задержали около 70 человек, в Хасавюрте – 20. У многих задержанных отбирают телефоны. Помимо шокеров, полцейские применяют перцовые баллончики.

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Задерживают журналистов

Среди задержанных есть журналисты. К примеру, журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов и главный редактор издания RusNews Сергей Айнбиндер.

Последний отметил, что при задержании его избили и отобрали технику. Также избили и других задержанных, ехавших с ним в одном авто.

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Жесткие задержания женщин и несовершеннолетних

Очевидцы рассказали, что двум девушкам понадобилась медицинская помощь, их отвезли в больницу. В сети обнародовали видео жесткого задержания женщины. Несколько силовиков схватили ее и затащили в автозак.

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Также активисты сообщают, что силовики хватают и несовершеннолетних. Задержанным по 16 – 18 лет. При этом к детям применяют силу. Известно о 28 несовершеннолетних задержанных.

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Протесты в Дагестане: что известно

В Махачкале протесты против мобилизации начались 25 сентября. Задержали около 120 человек.

Активисты потребовали от власти отпустить задержанных. 26 сентября митинги приобрели новые обороты. На площади столицы Дагестана возникла массовая потасовка.

Кроме того, митинги устроили и в другой республике – в Кабардино-Балкарии. Люди вышли на улицы в Нальчике.

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