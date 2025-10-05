Однако грузины не были готовы к таким радикальным действиям. Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт-международник из Грузии Георгий Иналишвили, отметив, что люди просто потом продолжили протесты, которые продолжаются уже несколько сотен дней.

Чего требуют митингующие в Грузии?

Вчера, 4 октября, протестующие в Грузии пытались штурмовать дворец президента, но попытка провалилась. После этого люди пошли в Парламент. Там полиция применила водометы и слезоточивый газ, а в ночь на 5 октября задержала всех организаторов протеста.

В общем протесты в Грузии вспыхивают в течение 300 дней. Начались они в прошлом году, когда власть объявила о приостановлении переговоров о вступлении страны в ЕС. Поэтому люди выходят на митинги в разных городах, в частности перекрывают главный проспект в Тбилиси.

Вчера были выборы в органы местного самоуправления, из-за чего и бойкотировали. Был успех – наименьшая явка на местных выборах с начала восстановления независимости Грузии,

– подчеркнул он.

Иналишвили добавил, что общество будет продолжать митинги. Однако грузины не видят среди власти оппозиционных лидеров, поэтому они будут искать организаторов протестов. Сначала люди действовали радикально, но потом передумали. Грузины начали называть свои митинги мирной революцией.

Интересно! Президент страны Саломе Зурабишвили не поддержала попытки захвата президентского дворца. Она подчеркнула, что продолжит стоять рядом с народом мирно.

Что предшествовало протестам в Грузии?