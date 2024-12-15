Сопротивление в Грузии усилилось: применит ли власть еще более жестокие меры в отношении протестующих

Впервые президента Грузии выбирал не народ, а избирательная коллегия, которая отдала победу единому кандидату пророссийски настроенному Михаилу Кавелашвили. Его избрание поддержал почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардер Бидзина Иванишвили. В то же время в Грузии усилились протесты из-за недовольства результатами "выборов".

Количество недовольных избранием Кавелашвили президентом Грузии растет, и власти могут применить против протестующих еще более жестокие действия, чем были раньше. Старший научный сотрудник Центра исследований внешней политики и бывший посол Грузии в США Бату Кутелия рассказал 24 Каналу, что такая угроза существует.

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Это ценностный выбор

"Есть большая опасность, что Иванишвили и его криминальная клика пойдут тем же путем, по которому шел Янукович, Лукашенко или Путин. Ведь это одна мафия и у них одинаковые методы", – заметил он.

Однако, по его мнению, полномасштабные протесты и поддержка извне не даст грузинской власти возможности пойти более насильственным путем и сделать провокации, чтобы создать почву для гражданского конфликта между различными группами.

Обратите внимание! Протесты в Грузии продолжаются с 28 октября 2024 года, когда было объявлено о победе на парламентских выборах пророссийской партии "Грузинская мечта". Власть с тех пор жестко подавляла митинги и применяла против протестующих силовые методы.

Сейчас вопрос, как заметил экс-посол, не в политическом вкусе, это реально ценностный выбор: либо в Грузии строится свободное государство, или она остается трущобами российского авторитарного режима.

Поэтому вряд ли на сегодня Иванишвили может позволить себе применять более насильственные меры в отношении протестующих. Однако риски остаются, ведь решение принимает не только Иванишвили – захват государства был хорошо "оркестрован" российскими спецслужбами,

– подчеркнул Бату Кутелия.

Есть много доказательств того, что Россия не только в избирательном, но и в экономическом процессе в Грузии имеет, по его словам, очень серьезные рычаги благодаря 12-летнему правлению партии "Грузинская мечта".

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