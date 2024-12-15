Сопротивление в Грузии усилилось: применит ли власть еще более жестокие меры в отношении протестующих
Впервые президента Грузии выбирал не народ, а избирательная коллегия, которая отдала победу единому кандидату пророссийски настроенному Михаилу Кавелашвили. Его избрание поддержал почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардер Бидзина Иванишвили. В то же время в Грузии усилились протесты из-за недовольства результатами "выборов".
Количество недовольных избранием Кавелашвили президентом Грузии растет, и власти могут применить против протестующих еще более жестокие действия, чем были раньше. Старший научный сотрудник Центра исследований внешней политики и бывший посол Грузии в США Бату Кутелия рассказал 24 Каналу, что такая угроза существует.
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Это ценностный выбор
"Есть большая опасность, что Иванишвили и его криминальная клика пойдут тем же путем, по которому шел Янукович, Лукашенко или Путин. Ведь это одна мафия и у них одинаковые методы", – заметил он.
Однако, по его мнению, полномасштабные протесты и поддержка извне не даст грузинской власти возможности пойти более насильственным путем и сделать провокации, чтобы создать почву для гражданского конфликта между различными группами.
Обратите внимание! Протесты в Грузии продолжаются с 28 октября 2024 года, когда было объявлено о победе на парламентских выборах пророссийской партии "Грузинская мечта". Власть с тех пор жестко подавляла митинги и применяла против протестующих силовые методы.
Сейчас вопрос, как заметил экс-посол, не в политическом вкусе, это реально ценностный выбор: либо в Грузии строится свободное государство, или она остается трущобами российского авторитарного режима.
Поэтому вряд ли на сегодня Иванишвили может позволить себе применять более насильственные меры в отношении протестующих. Однако риски остаются, ведь решение принимает не только Иванишвили – захват государства был хорошо "оркестрован" российскими спецслужбами,
– подчеркнул Бату Кутелия.
Есть много доказательств того, что Россия не только в избирательном, но и в экономическом процессе в Грузии имеет, по его словам, очень серьезные рычаги благодаря 12-летнему правлению партии "Грузинская мечта".
Что известно о президентских выборах в Грузии
- В Грузии 14 декабря впервые в истории прошли выборы президента, на которых победителя выбирал не народ, избирательная коллегия. Кандидатуру ветерана футбола Михаила Кавелашвили выдвинул почетный глава провластной партии "Грузинская мечта" Бдзина Иванишвили. Кавелашвили, кстати, является представителем отколовшейся от "Мечты" партии "Сила народа".
- В то же время Саломе Зурабишвили, которая остается президентом Грузии, заявила после объявления результатов выборов, что "ничего нет" и "никто никого не выбирал". Также она обратилась к протестующим, чьи действия усилились 14 декабря, что она "не допустит провокаций".