Яковенко назвал преимущества принятия закона для "иноагентов" в Грузии для Путина

Пока весь мир наблюдает, как решается судьба Грузии. По результатам принятия закона будет видно, в сторону какой стороны примет курс страна.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Грузия все равно не заменит Украину для России.

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Цель закона

Игорь Яковенко объяснил, что с одной стороны в ситуации с Грузией все прозрачно, а с другой – есть определенные неопределенности.

"Сегодня, если говорить о грузинских властях, то они разделены", – подчеркнул он.

По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что она на стороне протестующих, что является очень важным знаком.

Грузинский парламент буквально стал карманным для бывшего премьер-министра страны Бидзина Иванишвили, который является приспешником президента России Владимира Путина.

Цель тоже более-менее ясна. Задача состоит в том, чтобы остановить движение Грузии в Европу, НАТО, европейский мир, потому что абсолютно понятно, если этот закон будет принят, то никакой евроинтеграции для Грузии не будет.

– сосредоточил внимание оппозиционер.

По его словам, если закон все-таки примут, то Путину через Иванишвили удастся остановить движение Грузии в сторону Европы. Впрочем, несколько непонятной остается логика парламентариев.

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Разоблачение путинских приспешников

Игорь Яковенко сообщил, что было бы интересно послушать грузинских экспертов, чтобы понять, сколько они на питании у Кремля.

Сейчас идет вскрытие этой всей кремлевской агентуры. С одной стороны, в далеких США раскрылся Владимир Познер окончательно,

– отметил он.

По его словам, сначала он "ходил между строчками", а теперь открыто поддерживает Кремль.

"Я думаю, что в студии Соловьева Познер заслужил бы аплодисменты, если бы тоже сказал", – убежден Яковенко.

По мнению оппозиционера, принятие закона в Грузии – это очевидное свидетельство раскрытия путинской агентуры.

"Закон бессмыслен ввиду того, что прозрачность того, откуда люди получают деньги и так вполне существует. И что это? Сделать вариант русский, когда будет клеймо иностранного агента, врага народа будет набиваться на людей?" – добавил он.

Яковенко отметил, что в этом и состоит загадка. Вероятно, что влиять на ситуацию могут деньги.

Сейчас в любом случае решается судьба Грузии: куда эта страна будет дальше двигаться – либо с Россией в историческое небытие, либо в нормальную жизнь и европейскую цивилизацию,

– отметил он.

Если закон все же будет принят, это будет означать, что Грузия окажется в российском болоте.

Грузия не заменит Украину Путину

Игорь Яковенко сосредоточил внимание, что Грузия не является тем призом, который удовлетворит Путина.

Для Путина важна Украина. Украина – это самое главное. Грузия, конечно, никак не заменит Украину и Казахстан не заменит Украину,

– убежден он.

Оппозиционер добавил, что без Украины Россия не сможет удержать статус империи.

"А Грузия – это то, что называется, не удалось выкупать лошадей в шампанском, так пивом обольем", – пошутил он.

По его мнению, Путин будет пытаться удержать хоть что-нибудь, например, Армению.

Опять же захватить Грузию с точки зрения простого присоединения к России – это маловероятно и это не нужно. Уже все, что можно откусить, уже откусил,

– убежден он.

По его словам, теоретически возможный следующий шаг – это присоединение Абхазии и Южной Осетии, но совершенно непонятно, зачем это Путину.

Впрочем, самое главное все же не впустить Грузию в Евросоюз.

"Если этот закон будет принят, то все, траектория движения будет столь же далека, как у Узбекистана или Таджикистана", – подчеркнул Яковенко.

Поэтому задача Путина и Иванишвили остановить это движение.

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