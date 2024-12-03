Не на стороне России: аналитик объяснил, почему Турция заинтересована помочь Грузии

В Грузии продолжаются масштабные протесты, которые начались после парламентских выборов, на которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта". Митинги усилились после отказа правительства от курса на евроинтеграцию.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус заметил 24 Каналу, что как и в Сирии, так и в Грузии свою роль может сыграть Турция. У нее особые отношения с Россией и собственные интересы.

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Каково влияние Турции

"Турция сейчас не на стороне России, потому что также не хочет существенного роста влияния Кремля. Так же она не хотела большого влияния России в Черном море", – подчеркнул Иван Ус.

Именно поэтому Турция очень любит подчеркивать, что Украина расчищает Черное море от российских военных кораблей, потому что тогда становится первой силой на море. Так и в Грузии – стране, которая также является черноморской, – никто не хочет укрепления позиций России.

Так что, не стоит исключать, что не такая большая, как в Сирии, но все равно определенная поддержка Турции может быть. Потому что это также отвлечение внимания России, которая вынуждена распылять внимание на Украину, Сирию, а теперь еще и на Грузию,

– отметил Иван Ус.

Обратите внимание! В Сирии началось наступление на позиции диктатора Башара Асада, которого поддерживает Россия. Поддержку режима объясняли желанием Путина заблокировать поставки газа из соседних стран в Европу, в частности через Турцию. Там экспорт газа до сих пор затруднен, что выгодно главе Кремля.

Учитывая все, можно предположить, что события в Грузии будут развиваться не по белорусскому сценарию, который не привел к смене власти, а по украинскому. Следствием стало то, что Украина окончательно отказалась от российского влияния.

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