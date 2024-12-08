В Тбилиси протестующие украсили елку флагом Украины

В центре Тбилиси городские власти не смогли завершить установку новогодней елки возле парламента на проспекте Руставели. Протестующие вернулись и украсили елку по-своему.

Работы по установке елки начались в ночь на воскресенье, когда площадь перед парламентом была свободной от демонстрантов. Однако вечером 8 декабря активисты вернулись, заставив рабочих прекратить отделку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал SOVA.

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Как проходят протесты в Тбилиси

Верхняя часть елки осталась украшенной искусственными ветвями, тогда как нижняя превратилась в символическую площадку протеста. Каркас дерева украсили флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также фотографиями журналистов, пострадавших во время разгонов митингов или подвергшихся нападениям со стороны силовиков и провокаторов.

Полиция была вынуждена создать кордон возле елки. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что новогодняя елка обязательно будет приведена в соответствующий вид.

Председатель партии "Грузинская мечта" сообщил, что новогодним слоганом грузинской столицы будет "Тбилиси – город, полон побед". Идея слогана обусловлена спортивными победами – и не только, – которые объединили грузинское общество, подарив "большую радость". Идея слогана обусловлена спортивными победами – и не только, – которые объединили грузинское общество, подарив "большую радость".

Эти события несколько напоминают Революцию Достоинства, когда режим Януковича также устанавливала елку на Майдане Независимости, где были протестующие.