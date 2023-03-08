Женский марш – тревожный знак для протестующих: Олевский предположил финал событий в Грузии

Каким будет результат протестов в Грузии станет известно, вероятно, уже в ближайшие сутки, а то и ночью. Если 10 тысяч человек, вновь собравшихся у стен парламента, смогут доказать, что об их правах нельзя вытирать ноги, что-то изменится.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он рассказал о тревожном звоночке, который может положить конец протестам.

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Женские марши – начало конца

Тимур Олевский отметил любопытный факт, который может повлиять на ход протестов. Он подчеркнул, что после того, как ночью спецназовцы выгнали протестующих из здания парламента, уже утром прошел женский марш. И это очень тревожный знак.

"Потому что женские марши – начало конца протестов. Я видел такое в Беларуси. Пока люди сражались с милиционерами, был шанс, что у белорусов что-то получится. Когда начались цветочки в стволы автоматов спецназовцев, стало понятно, что это конец", – сказал журналист.

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Возраст – еще один аспект

Кроме этого, большую роль играет возрастная категория протестующих. По мнению Олевского, пока это ТикТок протест. То есть там задействованы довольно молодые люди.

"Это важно потому, что мне показалось, раскол на ностальгирующих по прошлому сторонников нынешней власти и тех, кто требует изменений для улучшения своей жизни, происходит именно по возрастному принципу. То, что у них на протесте было мало возрастных людей, я подумал: ничего сегодня ночью у них не получится", – предположил спикер.

Олевский считает, для достижения результата нужно, чтобы вместе с детьми стояли и их родители. Только тогда данные протесты к чему-нибудь приведут.

Если нет – голосовавшие за этот закон примут к сведению и будут действовать так, как действовали раньше: осторожнее, подкручивая гайки общественности и частично подкупать активистов, как это делал Путин,

– поделился своей версией журналист.

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